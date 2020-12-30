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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط عصابة لسرقة السيارات بـ«قص الأسلاك» بالجيزة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:11 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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نجح ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات عن طريق قص الأسلاك.

أكدت التحريات تكوين 3 أشخاص تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، متخذين من دائرة قسمي شرطة العمرانية والطالبية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة مركز شرطة أبوالنمرس، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم الوصول لمكان إخفاء السيارات المستولى عليها فى تلك الوقائع لدى عميلين لهم سيئي النية، تم ضبطهما.

بمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهمين أيداها، وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها، عدا واحدة قاما ببيعها "خردة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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