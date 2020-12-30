حصاد الهيئة العامة لاختبارات القطن خلال 2020

حصلت "الدستور" على نسخة من حصاد وزارة التجارة والصناعة في مجال الارتقاء بمنظومة تداول الأقطان، وجاءت أبرز الإنجازات كالتالي:الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن:• بلغت كمية الأقطان الزهر التي تم فرزها بواسطة فرازي الهيئة بمراكز التجميع المختلفة بالمحافظات كمية 912857 ق.م.• بلغت كمية الأقطان الواردة للمحالج بالمحافظات ( 723192 كيس) من القطن الزهر، وبلغت كمية الاقطان المحلوجة منها ( 411010 كيس) بوزن ( 509730 ق.م. زهر).• بلغ إجمالي عدد اللوطات المختبرة ۱۲۳۹ لوط بعدد 104467 بالة لعدد 10651 عينة.• اختبارات محلية: تم إجراء اختبار 106 لوط بعدد 784 عينة لحساب المغازل المحلية.• اختبارات التصدير: تم إجراء اختبار ۱۱۳۳ لوط بعدد 9867 عينة لحساب شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص• بلغ إجمالي عدد العينات التي تم اختبارها بالأجهزة الحديثة والتقليدية والابحاث عدد 4060 عينة بإجمالي 16758 اختبار.• بلغ إجمالي عدد العينات التي تم اختبارها على الأجهزة الحديثة (H.V.I) ۲۳۳۸ عينة بإجمالي عدد اختبارات 11690 اختبار تتضمن 1419 عينة لعدد 7095 اختبار تم سحبها من محالج الداخل تشمل لوطات الحليج للموسم القطني 20202021، عدد ۹۱۹ عينة لعدد 4595 اختبار للعينات التجارية والأجنبية.• بلغ إجمالي عدد العينات التي تم اختبارها على الأجهزة التقليدية والشوائب والعقد والميكرومات والأبحاث ۱۷۲۲ عينة بإجمالي 5068 اختبارا.