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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية في سوهاج

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:05 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين يُديران ورشًا لتصنيع الأسلحة النارية.

وتبين بضبط عاطل، وجود ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، بمنطقة دار السلام، وعثر بداخلها على «طبنجة مفككة الأجزاء بالخزينة الخاصة بها، 3 أفراد محلية الصنع، عدد من الطلقات النارية، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع».

كما تم ضبط عامل لإدارته ورشه لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وعثر بداخلها على «3 أفراد محلية الصنع، عدد من الطلقات النارية، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع».

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى في مجال تصنيع الأسلحة النارية، وحيازتهما المضبوطات للاتجار فيها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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