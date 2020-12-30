شجرة داخل صينية صغيرة تشعل مواقع التواصل بالغربية

سادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي بمحافظة الغربية بعد انتهاء مجلس مدينة بسيون من أعمال تطوير ميدان شارع 23 يوليو بوسط المدينة، وعمل صينية صغيرة الحجم لتزيين الميدان.كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا للميدان وسخروا من صغر حجم الصينية التي قام بعملها المشتل التابع لمجلس مدينة بسيون، حيث تم تصميمها بصنية حديدية صغيرة قطرها متر تقريبًا، تتوسطها شجرة.قال وائل توفيق أحد أهالي مدينة بسيون، إن ما حدث يدل على ضعف إمكانيات المركز، وكان لابد من وجود خطة مسبقة للتطوير لإظهار الشكل الجمالي للمدينة، خاصة وأن ذلك الشارع يعتبر الشارع الرئيسي الوحيد بمدينة بسيون.ومن جانبها أكدت منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون، أن أعمال التطوير قام بها مشتل مجلس المدينة بعد تحول الصينية القديمة التي كانت موجودة بوسط الشارع إلى مقلب قمامة، مشيرة إلى أن كل ما فعله المجلس هو إزالة القمامة وإصلاح السور الحديدي وتزينه بالشجر حسب إمكانيات المجلس للتخلص من القمامة ومنع الأهالي من إلقاء قمامة أخرى بذلك المكان.وأضافت صالح أن ذلك جاء وفق خطة التخلص من القمامة في الشوارع وليست خطة تجميل الميدان، مضيفة أن شارع 23 يوليو هو الشارع الرئيسي للمدينة ويجب الحفاظ على نظافته.