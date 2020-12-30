«تعليم القاهرة» توضح كيفية التعامل مع الطلاب مصابي كورونا أثناء الامتحانات

كشف محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن هناك تعليمات مشددة، لكل الإدارات التعليمية، لتطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب المدارس أثناء الامتحانات، خاصة في ظل وجود فيروس كورونا.وأكد وكيل أول الوزارة، في تصريحات خاصة للدستور، أنه في حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة الطالب أثناء قياسها قبل دخول اللجنة، على الفور سيتم عزله بغرفة الحجر الصحي بالمدرسة.وكشف أنه في حالة اكتشاف حالة إصابة لأي طالب من الصفوف الرابع الابتدائي للثالث الإعدادي، ولديه ما يثبت ذلك بتقرير طبي، سيتم تأجيل امتحان الطالب المصاب، للفصل الدراسي الثاني، ليتم إجراء امتحان الفصل الدراسي الأول مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني في نفس اليوم، موضحا أنه بعد إجراء امتحان المادة في مقرر الفصل الدراسي الثاني، سيتم اجراء امتحان نفس المادة في مقرر الفصل الدراسي الأول.وأوضح وكيل الوزارة، أنه فيما يخص الفصلين الأول والثاني الثانوي لم يحدد حتى الآن إجراءات التعامل مع حالات الإصابة، مشددا على أنه سيكون هناك قرار خاص بهما قريبًا.جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنطلق في يناير المقبل وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة.