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حوادث

القبض على متهمين نصبا على رواد البيع الإلكتروني بمدينة نصر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:06 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط متهمين بانتحال صفة ضباط مباحث، للنصب على رواد التسوق الإلكتروني في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من شخصين، أفاد أحدهما بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق موقع للتسوق الإلكتروني ادعى بأنه ضابط شرطة وأبدى رغبته فى شراء 7 هواتف محمول، و4 سماعات إيربود، 4 ساعات.

وأضاف: أنه حول مبلغ مالي له كمقدم شراء عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، واتفق معه على التقابل بإحدى الشقق لاتمام عملية البيع، ولدى حضوره تقابل مع المشكو فى حقه وبصحبته الشاكي الثاني والذى أخبره بأنه والد المتهم مُدعيًا أنه لواء شرطة بالمعاش.

وعقب ذلك سلمه الهواتف المحمولة والإكسسوارات المشار إليها، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بمغافلته والفرار من الباب الخلفى للشقة محل البلاغ عقب استيلائه على المسروقات المشار إليها.

وبسؤال الشاكى الثاني أقر باعتياده تأجير الشقة محل البلاغ دون الإخطار، وأضاف باستئجار المتهم للشقة لمدة يوم دون حصوله منه على إثبات شخصية وطلب منه التقابل مع المجنى عليه، لدى حضوره والإدعاء بأنه لواء شرطة بالمعاش مقابل تحصله على مبلغ مالى ونفى صلته بواقعة السرقة.

من خلال تكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عاطل، تم ضبطه حال استقلاله السيارة ملكه "منتهية التراخيص"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.

كما تم بإرشاده ضبط ( بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت، 2 رخصة للسيارة المشار إليها، 2 كارنيه باسم المتهم برتبة نقيب، 2 بطاقة "مزورين"، جهاز لاب توب وماكينة طباعة المستخدمان فى طباعة وتزوير الكارنيهات حوزته، جهاز لاسلكي)

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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