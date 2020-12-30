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د. محمد الباز
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محافظات

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:01 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بحضور المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس الجهاز، والمهندس علي شحاتة، نائب رئيس الجهاز، ومحمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد سيد، مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة، وصلاح عامر مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وأعضاء مجلس أمناء جهاز مدينة أسيوط الجديدة. 

وتحدث المحافظ، مع أعضاء مجلس الأمناء؛ للتعرف على مشاكلهم والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، حيث طالب الأعضاء زيادة خطوط المواصلات وسيارات نقل الركاب من مدينة أسيوط إلى أسيوط الجديدة، وتوسعاتها وتشغيل مقر التأمين الصحي بالمدينة وتشغيل الشهر العقاري طوال أيام الأسبوع بدلًا من يومي الأربعاء والخميس فقط، وتوفير موظف دائم بالسجل المدني بالمدينة لتسهيل استخراج بطاقات الرقم القومي.

وتابع: «وكذا توفير وحدة غسيل كلوي بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، ونقل فصول التعليم الثانوي التجاري لمدرسة بني مر من مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة إلى مقر دائم بإحدي مدارس منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وإنشاء إدارة تعليمية مستقلة للمدينة، وتحويل مكتبة الطفل إلى بيت ثقافة، وتشغيل الوحدة الصحية المقامة بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية، ورفع كفاءة بعض المناطق المتفرقة بطريق أسيوط الجديدة - صينية الواسطى».  

من جانبها، أشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والتواصل المستمر معهم؛ لفحص شكواهم العاجلة وإيجاد الحلول لها وطرح الأراء للنهوض بالخدمات والتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لحل مشاكل المواطنين، وتحقيق الجذب السكاني للمدينة والمساهمة في نشر التوعية. 

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