فض سوق السمك في بسيون

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فض سوق "السمك" بمدينة بسيون، اليوم الأربعاء، بسبب تشغيله وإقامته بالمخالفة لقرار المحافظ بحظر إقامة الأسواق لمدة شهر، للحماية من فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية.وكان محافظ الغربية قد أجرى جولة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء بمركز بسيون، لمتابعة الخدمات والمرافق، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد إقامة السوق وتواجد الباعة فى المنطقة التى يقام بها السوق فأمر على الفور بفضه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأكد محافظ الغربية أن لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية أو القصور أو الإهمال فى تطبيق القرارات ستتم إحالته للتحقيق.