شبورة الصباح.. 10 نصائح لقيادة آمنة





نصائح لقيادة آمنة خلال الشبورة في الصباح

وفي هذه السطور نوضح 10 نصائح لقيادة آمنة.



1- متابعة التحذيرات الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية وخط السير الصحيح.



2- تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع الرؤية الأفقية حيث يجب أن تغطي مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.



3- احرص على مسافة آمنة بينك وبين السيارة أمامك.



4- الاسترشاد بالخطوط الأرضية والالتزام بالحارة المرورية.



5- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء.



6- السير في الحارة الوسطى من الطريق.



7- فتح جزئي لأحد النوافذ بشكل يمنع تكثف الماء على الزجاج.



8- استخدام أنوار الانتظار بحيث تكون مرئية بالنسبة للغير.



9- عدم التوقف في نهر الطريق مطلقًا.



10- في حالة حدوث عطل مفاجىء للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق وتشغيل كافة الأنوار العاكسة.



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10- في حالة حدوث عطل مفاجىء للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق وتشغيل كافة الأنوار العاكسة.

أعلنت إدارة المرور وجود شبورة كثيفة، وذلك على الطريق الصحراوي الشرقي القديم من بنى سويف إلى أسيوط و طريق الصحراوي الغربي، وأوصت بإتباع نصائح القيادة خلال هذه الشبورة منعًا لوقوع حوادث.