شبورة الصباح.. 10 نصائح لقيادة آمنة
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:29 م
شيماء دهبطباعة
أعلنت إدارة المرور وجود شبورة كثيفة، وذلك على الطريق الصحراوي الشرقي القديم من بنى سويف إلى أسيوط و طريق الصحراوي الغربي، وأوصت بإتباع نصائح القيادة خلال هذه الشبورة منعًا لوقوع حوادث.
1- متابعة التحذيرات الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية وخط السير الصحيح.
2- تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع الرؤية الأفقية حيث يجب أن تغطي مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.
3- احرص على مسافة آمنة بينك وبين السيارة أمامك.
4- الاسترشاد بالخطوط الأرضية والالتزام بالحارة المرورية.
5- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء.
6- السير في الحارة الوسطى من الطريق.
7- فتح جزئي لأحد النوافذ بشكل يمنع تكثف الماء على الزجاج.
8- استخدام أنوار الانتظار بحيث تكون مرئية بالنسبة للغير.
9- عدم التوقف في نهر الطريق مطلقًا.
10- في حالة حدوث عطل مفاجىء للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق وتشغيل كافة الأنوار العاكسة.
نصائح لقيادة آمنة خلال الشبورة في الصباح
وفي هذه السطور نوضح 10 نصائح لقيادة آمنة.
1- متابعة التحذيرات الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية وخط السير الصحيح.
2- تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع الرؤية الأفقية حيث يجب أن تغطي مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.
3- احرص على مسافة آمنة بينك وبين السيارة أمامك.
4- الاسترشاد بالخطوط الأرضية والالتزام بالحارة المرورية.
5- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء.
6- السير في الحارة الوسطى من الطريق.
7- فتح جزئي لأحد النوافذ بشكل يمنع تكثف الماء على الزجاج.
8- استخدام أنوار الانتظار بحيث تكون مرئية بالنسبة للغير.
9- عدم التوقف في نهر الطريق مطلقًا.
10- في حالة حدوث عطل مفاجىء للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق وتشغيل كافة الأنوار العاكسة.
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