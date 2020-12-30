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شبورة الصباح.. 10 نصائح لقيادة آمنة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:29 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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أعلنت إدارة المرور وجود شبورة كثيفة، وذلك على الطريق الصحراوي الشرقي القديم من بنى سويف إلى أسيوط و طريق الصحراوي الغربي، وأوصت بإتباع نصائح القيادة خلال هذه الشبورة منعًا لوقوع حوادث.

نصائح لقيادة آمنة خلال الشبورة في الصباح

وفي هذه السطور نوضح 10 نصائح لقيادة آمنة.

1- متابعة التحذيرات الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية وخط السير الصحيح.

2- تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع الرؤية الأفقية حيث يجب أن تغطي مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

3- احرص على مسافة آمنة بينك وبين السيارة أمامك.

4- الاسترشاد بالخطوط الأرضية والالتزام بالحارة المرورية.

5- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء.

6- السير في الحارة الوسطى من الطريق.

7- فتح جزئي لأحد النوافذ بشكل يمنع تكثف الماء على الزجاج.

8- استخدام أنوار الانتظار بحيث تكون مرئية بالنسبة للغير.

9- عدم التوقف في نهر الطريق مطلقًا.

10- في حالة حدوث عطل مفاجىء للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق وتشغيل كافة الأنوار العاكسة.

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