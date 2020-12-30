«مخدرات أونلاين».. عاطل يروج عقاقير مخدرة عبر «فيسبوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل يروج المخدرات عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".و رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" للترويج عن العقاقير المخدرة والمنشطة المستوردة والمهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة عاطل،وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (عدد من الأقراص المخدرة، 175 أمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور بيعها بدون إستشارة طبية، مبلغ مالي،هاتف محمول).و بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.