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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

طارق الدويري: أبحث عن الحقيقة في كل عروضي المسرحية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:02 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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قدم المخرج طارق الدويري، تجربته في اليوم الأخير للمحور الفكري «150 سنة مسرح»، ليدلي بشهادته ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري.

وأدارت الندوة الفنانة والناقدة ليليت فهمي، التي بدأت حديثها قائلة: «أعتبر نفسي من الأوفر حظًا لأنني تعلمت على يد أساتذة أجلاء ولأني مشاركة في محور 150 سنة مسرح، في ظل الاحتفاء بالمسرح مصري، وإدارتي للقاء المخرج الكبير طارق الدويري شرف كبير، وتجربته باحثة عن الحرية وبها كم كبير من الصدق العظيم فيما يقدم».

وبدأ المخرج طارق الدويري حديثه قائلًا: «في كل عروضي أتعامل مع القضايا وأفككها وأبحث عن الحقيقة وكل تجربة، وكنت أبحث من خلالها عن أين السؤال، وليس أين الإجابة، وبعد عودتي من الخارج اكتشفت الحركة المستقلة في المسرح، وكنت قد سمعت عنها من مسرح الجامعة، وهذا الحراك لا بُد أن ينبع من فرق مسرحية مختلفة».

وأكد أن مسرح الهناجر للفنون لا يُوجد به شكل من أشكال الوصاية خاصة أنه خرج من عباءته كم كبير من المخرجين قادرين على المنافسة دوليًا، أما عن تجربة المحاكمة وقت الثورة، مضيفًا: «تجربتي في المحاكمة وقت الثورة كانت جيدة، وكان هناك حماس من اللجنة الفنية بالمسرح القومي للمسرح برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، وتمت الموافقة عليه لأن توابع الثورة كان بها روح مختلفة وكان هناك حالة من الحراك الحقيقي، وكانت الحالة ثورية وكل هذه العوامل أدت لنجاح التجربة».

وقال عن تجربته في الإخراج بالبيت الفني للمسرح: «الإخراج فيه يرتبط بمين ماسك المكان وطول الوقت الموضوع نسبي، وللأسف بيتحول الممثلين الذين يعملون به لموظفين، أما عن تجربتي مع محمد أبوالسعود فهي تجربة خاصة ومميزة وثرية بالنسبة لي، وأثرت كثيرًا في مسيرتي وأعتز بها».

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