طعنه بمفك.. تجديد حبس مسجل تعدى على صاحب ورشة بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس عاطل تعدى على صاحب ورشة سيارات بسلاح في صدره، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.ورد لقسم شرطة السلام أول إشارة من مستشفى الدمرداش، تفيد باستقبال "ع. ع"، 33 سنة، سمكري سيارات وصاحب ورشة بشارع الخمسين، مصابا بطعنة نافذة بالصدر من الجانب الأيسر.وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب "س. أ"، 30 سنة، استورجي- مسجل خطر- بسبب معاتبة المجني عليه للأخير لتوقفه صحبة أصدقائه أمام الورشة ملكه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وتعدى المتهم على المجني عليه باستخدام أداة حادة "مفك" كان بحوزته، محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنه مصاب بجرح بالإصبع الوسطى لليد اليمنى، وآخر بالفخذ اليمنى.وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث على النحو المشار إليه، واتهم المجني عليه بإحداث إصابته المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.