رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طعنه بمفك.. تجديد حبس مسجل تعدى على صاحب ورشة بالسلام

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:03 م
تجديد حبس
تجديد حبس
داليا عبد الباسط
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس عاطل تعدى على صاحب ورشة سيارات بسلاح في صدره، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

ورد لقسم شرطة السلام أول إشارة من مستشفى الدمرداش، تفيد باستقبال "ع. ع"، 33 سنة، سمكري سيارات وصاحب ورشة بشارع الخمسين، مصابا بطعنة نافذة بالصدر من الجانب الأيسر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب "س. أ"، 30 سنة، استورجي- مسجل خطر- بسبب معاتبة المجني عليه للأخير لتوقفه صحبة أصدقائه أمام الورشة ملكه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وتعدى المتهم على المجني عليه باستخدام أداة حادة "مفك" كان بحوزته، محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنه مصاب بجرح بالإصبع الوسطى لليد اليمنى، وآخر بالفخذ اليمنى.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث على النحو المشار إليه، واتهم المجني عليه بإحداث إصابته المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة ممرض في كاليفورنيا بـ«كورونا» بعد أسبوع من الحصول على لقاح «فايزر»

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

النائب العام: لا وجه لإقامة دعوى جنائية في «قضية ريجيني»

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

image description

توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

image description

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

image description

افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»