هل العنف ضد المتنمر يحد من تفشى الظاهرة؟

تعرضت الفنانة يسرا اللوزى، أمس، لتنمر شاب على طفلتها التى تعانى من الصم، وعلق على عبر تطبيق "انستجرام" قائلًا:"ماشى يأم الطرشة"، الأمر الذى أثار غضب المتابعين للنجمة.ولم تنفعل الفنانة يسرا اللوزى، بل استطاعت أن تلقن الشاب دارسًا فى الأخلاق وإحترام الغير وعدم التنمر على احد بشكل راقى ومحترم.وقالت يسرا فى ردها على الشاب: "شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيا أحب أعبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".وبعيدًا عن الوقعة، تسأل البعض هل العنف ضد المتنمرين فعال فى الحد من الظاهرة، أم سبب لزيادة العنف داخل المجتمع؟.من جانبها، أوضحت صفيناز عبد السلام، إستشارى الطب النفسى والعلاقات الأسرية، أن التنمر من أكثر الأسباب التى تؤدى للإصابة بالمرض النفسى.وأشارت إلى أن المتنمر شخص يعانى من قلة الثقة بالنفس، بعض الإضطرابات النفسية التى ساهمت فى تكوين شخصيتة.وعن العنف ضد المتنمرين، قالت إن أحد الحلول لكن ليس العنف بالمعنى الصريح، مشيرة إلى أن العنف ضد المتنمر يمكن التصدى له ومواجهته وعدم الخوف منه وتجنبه.وأضافت: فى بعض الأحيان يمكن مواجهة التنمر بالتنمر، من خلال إظهار عيوب المتنمر، مشيرة إلى أن التنمر سيجعل المتنمر يتراجع عن سلكوياته.