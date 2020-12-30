البشبيشي: 30 يونيو ضربت تنظيم الإخوان وأصابته بالتصدع

قال طارق البشبيشي، القيادي الاخواني المنشق، إن تنظيم الإخوان يمارس على مدار 90 عامًا التستر خلف الدين والمزايدة على الشعب، لافتا إلى أن تمكن التنظيم من رأس الدولة المصرية خلال العام المشؤم الذي حكم فيه الإخوان أصابه بالسعار.ولفت البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، إلى أن ثورة 30 يونيو ضربت مركز التنظيم في مصر وأصابته بالتصدع وتحولت المعركة مع الشعب المصري، ومن هنا جاء العد التنازلي لنهاية التنظيم والذي أصبح محاصرا وتفرغ إلى الداخل التنظيمي العفن وتفجرت المشكلة تلو الأخرى.