ضبط 561 قطعة غيار دراجة بخارية مجهولة بمخزن في بولاق

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب مخزن تجميع دراجات بخارية، بدون ترخيص في منطقة بولاق بمحافظة الجيزة.وتبين ضبط (561 قطعة غيار دراجة بخارية موتور، تنك، جنط، حامل، شاسيه، مقعد، 3 دراجات بخارية معدة للبيع، 3 دراجات بخارية تحت التجميع، 6 صناديق خشبية تحوي أجزاء دراجات بخارية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.