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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تميم» يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت قبل القمة الخليجية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
تميم بن حمد والشيخ
تميم بن حمد والشيخ نواف الأحمد
نيفين أشرف
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تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، صباح الأربعاء، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت العلاقات الثنائیة بين البلدين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وسَّلم الرسالة مبعوث أمیر الكويت وزير الخارجية الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال لقاؤه أمير قطر، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن فحوى الرسالة.

وتأتي رسالة أمير الكويت إلى نظيره القطري، قبل أيام من انعقاد الدورة الـ41 للقمة الخليجية المزمع عقدها بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير المقبل.

وفي وقت سابق، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعوة إلى أمير قطر، للمشاركة في أعمال القمة الخليجية المقبلة، وسط ترجيحات دبلوماسية باحتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن المصالحة الخليجية مع قطر خلال هذه القمة، وذلك لإنهاء المقاطعة العربية التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات.

وفي الخامس من يونيو 2017، أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين»، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، حددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة «الجزيرة» المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر استعدادها للحوار غير المشروط.

وشهد الخلاف الخليجي، المستمر لأكثر من 3 سنوات تحركًا جديدًا خلال الآونة الأخيرة، حيث كشف وزیر الخارجیة الكویتي، عن مباحثات مثمرة جرت مؤخرًا في إطار تحقیق المصالحة ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار الخلیجي والعربي، فيما أكدت الرياض أن الحل النهائي في متناول اليد.

وفيما يخص الجانب القطري، أكد وزير خارجية قطر، عدم وجود أية معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية، وأن دولة قطر لا تلتفت إلى الأمور الصغيرة، حسب قوله.

وشدد «بن عبدالرحمن آل ثاني» في تصريحات صحفية سابقة خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو، على أن دولة قطر ثابتة على موقفها بشأن وحدة مجلس التعاون الخليجي، وأن تحل كافة الأزمات بالحوار المباشر البنَّاء، معتبرًا أن استمرار الخلاف لا يصب في مصلحة أي طرف، وأن شعوب دول مجلس التعاون الخاسر الأكبر من هذه الأزمة.

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