ضبط 6077 قطعة غيار أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر بعابدين

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسئول عن مخزن إلكترونيات وكاميرات مراقبة، بمنطقة عابدين.وتبين أن يدير المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها وجميعها مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على 6077 قطعة غيار أجهزة إلكترونية.بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.