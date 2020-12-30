رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حقائب حمراء تنافس سهرات الكريسماس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:11 م
حقيبة يد
حقيبة يد
هويدا سعيد
طباعة
ينتظر الملايين ليلة رأس السنه، وتسعي كل سيدة لتظهر بالشكل الذي يليق بها، ويتميز اليوم باختيار ألوان معينة أهمها الاحمر الذي يسيطر على الاكسسوارات التي ترتديها ومنها الشنط.

وحسب دار الازياء العالمية، نرصد مجموعة من الحقائب الشتوية ذات اللون الاحمر تناسب احتفال رأس السنة.

حقيبة كلاتش:
ظهرت أشكال للحقائب كلاتش بشكل كبير هذا الموسم، ولكن هذا العام تكون بشكل مبتكر وجذاب حيث تكون مناسبة للاحتفال برأس السنه، فيمكنك أرتدائها من دار الازياء " بالنسياغا"، تنسيقها مع جمبسوت أسود أو جمالي.

حقيبة كتف حمراء:
إذا كنتي من حبي الاطلالات العملية التي تعطي مظهرا جماليا عليك ارتداء شنطة كتف حمراء، من ألكسندر ماكوين" مزودة بسلسال ذهبي مع فستان قصير.

حقيبة باوتش:
تصدرت موضة شتاء 2021 في دار الازياء العالمية حقيبة باوتش الحمراء التي يمكن أن ترتديها في الاحتفال برأس السنه،يمكن أن تقتنيها من "جيل شاندر".

حقيبة يد صغيرة:
من موضه الشتاء 2021 للحقائب أيضا مزودة بيد صغيرة، يمكن أن ترتدي حقيبة " فيرساتشى" المصممة علي شكل صندوق مستطيل.


حقيبة كلاتش
حقيبة كلاتش
حقيبة كلاتش:
ظهرت أشكال للحقائب كلاتش بشكل كبير هذا الموسم، ولكن هذا العام تكون بشكل مبتكر وجذاب حيث تكون مناسبة للاحتفال برأس السنه، فيمكنك أرتدائها من دار الازياء " بالنسياغا"، تنسيقها مع جمبسوت أسود أو جمالي.
حقيبة كتف حمراء
حقيبة كتف حمراء
حقيبة كتف حمراء:
إذا كنتي من حبي الاطلالات العملية التي تعطي مظهرا جماليا عليك ارتداء شنطة كتف حمراء، من ألكسندر ماكوين" مزودة بسلسال ذهبي مع فستان قصير.
حقيبة باوتش
حقيبة باوتش
حقيبة باوتش:
تصدرت موضة شتاء 2021 في دار الازياء العالمية حقيبة باوتش الحمراء التي يمكن أن ترتديها في الاحتفال برأس السنه،يمكن أن تقتنيها من "جيل شاندر".

حقيبة يد صغيرة
حقيبة يد صغيرة
حقيبة يد صغيرة:
من موضه الشتاء 2021 للحقائب أيضا مزودة بيد صغيرة، يمكن أن ترتدي حقيبة " فيرساتشى" المصممة علي شكل صندوق مستطيل.


موضوعات متعلقة

تحركات لسحب الثقة من نقيب المحامين مارس المقبل

تفاصيل انفجار مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة

«المرور» تغلق 6 طرق بسبب الشبورة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

image description

توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

image description

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

image description

افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
المزيد

الثقافة

17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»