حقائب حمراء تنافس سهرات الكريسماس





وحسب دار الازياء العالمية، نرصد مجموعة من الحقائب الشتوية ذات اللون الاحمر تناسب احتفال رأس السنة.



حقيبة كلاتش:

ظهرت أشكال للحقائب كلاتش بشكل كبير هذا الموسم، ولكن هذا العام تكون بشكل مبتكر وجذاب حيث تكون مناسبة للاحتفال برأس السنه، فيمكنك أرتدائها من دار الازياء " بالنسياغا"، تنسيقها مع جمبسوت أسود أو جمالي.



حقيبة كتف حمراء:

إذا كنتي من حبي الاطلالات العملية التي تعطي مظهرا جماليا عليك ارتداء شنطة كتف حمراء، من ألكسندر ماكوين" مزودة بسلسال ذهبي مع فستان قصير.



حقيبة باوتش:

تصدرت موضة شتاء 2021 في دار الازياء العالمية حقيبة باوتش الحمراء التي يمكن أن ترتديها في الاحتفال برأس السنه،يمكن أن تقتنيها من "جيل شاندر".



حقيبة يد صغيرة:

من موضه الشتاء 2021 للحقائب أيضا مزودة بيد صغيرة، يمكن أن ترتدي حقيبة " فيرساتشى" المصممة علي شكل صندوق مستطيل.





ينتظر الملايين ليلة رأس السنه، وتسعي كل سيدة لتظهر بالشكل الذي يليق بها، ويتميز اليوم باختيار ألوان معينة أهمها الاحمر الذي يسيطر على الاكسسوارات التي ترتديها ومنها الشنط.وحسب دار الازياء العالمية، نرصد مجموعة من الحقائب الشتوية ذات اللون الاحمر تناسب احتفال رأس السنة.ظهرت أشكال للحقائب كلاتش بشكل كبير هذا الموسم، ولكن هذا العام تكون بشكل مبتكر وجذاب حيث تكون مناسبة للاحتفال برأس السنه، فيمكنك أرتدائها من دار الازياء " بالنسياغا"، تنسيقها مع جمبسوت أسود أو جمالي.إذا كنتي من حبي الاطلالات العملية التي تعطي مظهرا جماليا عليك ارتداء شنطة كتف حمراء، من ألكسندر ماكوين" مزودة بسلسال ذهبي مع فستان قصير.تصدرت موضة شتاء 2021 في دار الازياء العالمية حقيبة باوتش الحمراء التي يمكن أن ترتديها في الاحتفال برأس السنه،يمكن أن تقتنيها من "جيل شاندر".من موضه الشتاء 2021 للحقائب أيضا مزودة بيد صغيرة، يمكن أن ترتدي حقيبة " فيرساتشى" المصممة علي شكل صندوق مستطيل.

حقيبة كلاتش

حقيبة كلاتش:

ظهرت أشكال للحقائب كلاتش بشكل كبير هذا الموسم، ولكن هذا العام تكون بشكل مبتكر وجذاب حيث تكون مناسبة للاحتفال برأس السنه، فيمكنك أرتدائها من دار الازياء " بالنسياغا"، تنسيقها مع جمبسوت أسود أو جمالي.



حقيبة كتف حمراء

حقيبة كتف حمراء:

إذا كنتي من حبي الاطلالات العملية التي تعطي مظهرا جماليا عليك ارتداء شنطة كتف حمراء، من ألكسندر ماكوين" مزودة بسلسال ذهبي مع فستان قصير.



حقيبة باوتش

حقيبة باوتش:

تصدرت موضة شتاء 2021 في دار الازياء العالمية حقيبة باوتش الحمراء التي يمكن أن ترتديها في الاحتفال برأس السنه،يمكن أن تقتنيها من "جيل شاندر".





حقيبة يد صغيرة