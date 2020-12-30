بسبب «كورونا».. إيقاف خدمات وأنشطة نقابة المهندسين بكفر الشيخ

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ، برئاسة المهندس عبدالسميع يوسف، إيقاف جميع الأنشطة والخدمات النقابية والدورات التدريبية؛ وذلك نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على سلامة جميع العاملين من الإصابة.وأشارت النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه يستثني من هذا القرار؛ اعتماد شهادات الإشراف والتقارير الهندسية والرعاية الصحية، ووضعت جدول بالأيام لاستخراج شهادات الإشراف، حيث حددت يوم السبت لمركزي الحامول وكفر الشيخ، والأحد لمركزي قلين وفوه، ويوم الإثنين مركزي سيدي سالم والرياض، والثلاثاء مركزي دسوق وبلطيم، والأربعاء مركزي مطوبس بيلا.وحددت النقابة- حسب البيان - يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع لاستخراج تقارير الرعاية الصحية لكل المهندسين، داعية الجميع إلى الالتزام بارتداء الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأيضًا الالتزام بالأيام المحددة لاستخراج التقارير المطلوبة منعًا للتكدس.