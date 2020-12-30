أصابوها بغيبوبة.. عاطلان يسرقا مصوغات مسنة بالإكراه في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة مسنة بالإكراه، في محافظة الفيوم.كانن قد ورد بلاغ لمركز شرطة إطسا من مزارع بإصابة شقيقته المُسنة بغيبوبة ونزيف بالمخ وسرقة مصوغاتها الذهبية، وأكدت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا أنه نظرًا لإقامتهما بذات المنطقة محل إقامة المجني عليها وعلمهما بإقامتها بمفردها عقدا العزم على التخلص منها وسرقتها.و دخل أحد المتهمين لمنزلها وتعدى الآخر عليها بمقبض سلاح أبيض مطواة، محدثًا ما بها من إصابات واستوليا على مشغولاتها الذهبية وفرا هاربين، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.