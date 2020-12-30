افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسجدى "آل دعبس" بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، ومسجد "الساعة" بمدينة أسيوط الجديدة، بعد إنشائهما بالجهود الذاتية للأهالي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم لكافة المترددين على المسجد وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المصلين.حضر افتتاح المسجدين، الشيخ محمد عبداللطيف محمود، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف نائبًا عن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وتاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وجيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية لمسجد "آل دعبس" بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، والذي أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 180 متر بتكلفة بلغت مليون ونصف، ثم أدى المحافظ ومرافقوه الصلاة بالمسجد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين المصلين وارتداء الكمامات.ثم استكمل المحافظ جولته بزيارة مدينة أسيوط الجديدة وافتتح مسجد "الساعة" وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد والذي أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 350 متر بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليون جنيه، ثم أدى المحافظ ومرافقوه الصلاة بالمسجد وسط تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.واستمع المحافظ والمصليين إلى الخطبة التي ألقاها الشيخ محمد عبداللطيف وتحدث فيها عن إعمار المساجد وأهمية وفضل بناء المساجد والمشاركة في أعمال إحلال وتجديد المساجد مؤكدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا فالواجب يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه وعلى أخيه الإنسان وعلى مجتمعه وعلى الإنسانية جمعاء.وأكد محافظ أسيوط على جهود وزارة الأوقاف بتوجيهات القيادة السياسية في عمارة المساجد والتوسع في إنشاء مساجد جديدة بكافة قرى ومراكز المحافظة بمشاركة الأهالي مشيرًا إلى إنه تم حتى اليوم افتتاح 73 مسجدًا خلال 4 شهور فقط ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف داخل المساجد حفاظًا على صحة وحياة المواطنين بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات بصفة يومية وبمتابعة مستمرة من مفتشي المديرية موجهًا الشكر لكل من ساهم في إحلال وتجديد المساجد وأن يجعله في ميزان حسناتهم داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.