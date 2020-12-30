التشيك تسجل 16 ألفًا و329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، تسجيل 16 ألفًا و329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الأربعاء- أن مناطق (كرالوفيهاراديكي - باردوبيكي - بوهيميا الوسطى) تعد الأكثر تضررًا.وفرضت الحكومة التشيكية حالة الإغلاق الكامل حتى 10 يناير المقبل؛ وذلك لمواجهة التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.