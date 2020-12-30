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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورجيا تسجل 1738 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 1738 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 225 ألفا و893 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "جورجيا توداي"، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 210 آلاف و893 حالة بعد تسجيل 1494 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2481 حالة عقب تسجيل 38 وفاة جديدة منذ أمس.

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