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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تكريم رئيسي «السكر والصناعات التكاملية» و«مطاحن جنوب القاهرة والجيزة» السابقين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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كرمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رئيسي شركتى السكر والصناعات التكاملية، ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة السابقين، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

فى تقليد دأبت عليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحالية، تم تكريم كل من المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، واللواء تهامى عبدالبارى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة.

حضر التكريم كل من اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء شريف القليني نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولفيف من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك بعض السادة رؤساء مجالس إدارات شركات السكر التابعة لوزارة التموين، كما شهدت مراسم التكريم حضور أيضًا السادة رؤساء الشركات الجدد.

وفى كلمته أشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى سعادته البالغة لما قدمه وبذله رؤساء الشركات السابقين من جهود وأعمال خلال الفترة السابقة سواء فى مجال السكر أو المطاحن خاصة بأن وزارة التموين وشركاتها التابعة لم تتوقف عن العمل والإنتاج خلال جائحة كورونا؛ لضمان توافر كافة السلع التموينية والأساسية للمواطنين، وأن رؤساء الشركات السابقين قد قطعا شوطًا كبيرًا وسجلًا حافلًا بالأعمال المتميزة.

وأكد أن كل مرحلة ولها مناخ وبيئة عمل مختلفة تتطلب التغيير وضخ دماء جديدة من شأنها الاستمرار والبناء على ما تقدم من أعمال ومجهودات، واستكمال مسيرة التطوير في ظل رؤية وزارة التموين لتطوير شركات قطاع الأعمال التابعة لها.

وقدم المصيلحي الشكر والتقدير لرؤساء مجالس إدارات شركتي السكر والمطاحن السابقين، ومتمنيًا فى الوقت نفسه كل التوفيق للقيادات الجديدة.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك تقليدًا ايجابيًا جديدًا دأبت عليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات الغذائية يكمن فى تكريم رؤساء الشركات السابقين لما بذلوه من جهد وعمل متميز طوال مسيرتهم المهنية والعملية، وأن التغير شيء محمود ومطلوب لما له من آثار إيجابية على بيئة العمل ككل؛ نظرًا لما تتمتع به القيادات الجديدة من خبرات متميزة.

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