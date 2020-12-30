تعليم أسوان تحصد المركزين الثاني والرابع جمهوريًا في التربية الموسيقية

فازت الطالبة صوفيا يسرى عطية بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بإدارة أسوان التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أمهر عازف (للمرحلة الإعدادية) ومدربتها دينا نبيل متياس.بينما فازت الطالبة مادونا وليم فكرى بمدرسة عوض السيد الثانوية بنات بإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الرابع فى مسابقة أجمل صوت (للمرحلة الثانوية) ومدربها محمد أحمد محمد.ومن ناحيته قدم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأجمل وأرق التهانى القلبية لأبنائه الفائزين على مستوى الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة والمواهب فى التربية الموسيقية على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 20202021.وقدم وكيل الوزارة التهنئة كذلك لمديرى المدارس الفائزة والسادة موجهين التربية الموسيقية وعلى رأسهم هناء أحمد جلال الموجه العام، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه المشاركين فى تصفيات الجمهورية بمختلف الأنشطة والمسابقات.