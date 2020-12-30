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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يداهم منزل نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة القيادات الفلسطينية بالقدس المحتلة والتضييق عليهم، وداهمت صباح اليوم الأربعاء، منزل نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس ناجح بكيرات، وشرعت في تفتيشه والعبث بمحتوياته ودمرت أجزاء منه.

وأكد شهود عيان أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا المنزل الواقع في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة وأخرجوا ساكنيه، وشرعوا بتفتيشه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يذكر أن "بكيرات" مبعد عن المسجد الأقصى منذ الشهر الماضي من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لمدة ستة أشهر، كما أن نجله مالك يقبع في سجون الاحتلال منذ 19 عامًا، واعتقل بتاريخ 31 ديسمبر 2001 في مدينة بيت لحم أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية، وتعرض لتحقيق قاس في "المسكوبية".

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