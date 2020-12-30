حصاد العام لأوقاف الأقصر
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
هدى الأميرطباعة
أعلنت محافظة الأقصر حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر عن عام 2020، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإداري بمديرية أوقاف الأقصر، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، وبقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل الأوقاف بالأقصر.
وتم فى القطاع الدعوي الاهتمام بالقطاع الديني والدعوي فهو من أولويات اهتمام الوزارة، حيث إنه هو القطاع الأهم في منظومة العمل بوزارة الأوقاف، ولقد شهد تحقيق عدة إنجازات في هذا القطاع، وذلك على النحو التالي:-
1 - تم اعتماد عدد (10) مدارس علمية علي مستوي المديرية ويقوم بالتدريس فيها عدد (50) من أكفأ الأئمة بالمديرية وخلال العام المنصرم تم عقد (450) محاضرة، وذلك حتى العشرين من شهر مارس 2020، حيث تم بعد هذا التاريخ تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.
2 - تم اعتماد عدد (40) مدرسة قرآنية ويقوم بالتدريس فيها عدد (114) محفظًا ويدرس فيها ما يقرب من (2425) طالبًا وطالبة، واعتبارًا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.
3 - تم اعتماد عدد (2) مركز لإعداد محفظي القرآن الكريم علي مستوي المحافظة، ويقوم بالتدريس فيها عدد (12) محفظًا ومدرسًا ويدرس فيها ما يقرب (224) طالبًا وطالبة بمختلف الأعمار، واعتبارًا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.
4 - تم تدريب عدد (33) إمامًا ومفتشًا علي مختلف البرامج التدريبية وذلك بمقر التدريب بالوزارة.
5 - تم عقد عدد (1) دورة تدريبية متخصصة في التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى بالمديرية تم فيها تدريب عدد (842) إمامًا و(175) إداريًا.
6 - تم اعتماد عدد (1) واعظة متطوعة بالمديرية.
7 - تم عقد عدد (36) ندوة ومحاضرة مع مختلف المديريات الموجودة بالمحافظة مثل مديرية الصحة.
9 - تم عقد عدد (50) اجتماعًا بالمديرية والإدارات التابعة للمديرية، وذلك لتنشيط العمل الدعوي ومتابعة الأعمال الدعوية والإدارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والمقرات الإدارية التابعة للمديرية.
10 - تم اعتماد عدد (9) مدارس من مدارس المساجد الجامعة الصيفية، وذلك للقيام بالتدريس فيها خلال الإجازة الصيفية وخلال فترة إجازات المدارس، ويدرس فيها ما يقرب (378) طالبًا وطالبة والعمل معلق بها حاليًا نظرًا لجائحة كورونا.
11 - تم عقد عدد (10944) قافلة دعويه بالمديرية، وعدد (27360) درسًا دينيًا، وذلك علي مستوي المحافظة واعتبارًا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.
12 - تم اعتماد عدد (19) خطيب مكافأة هذا العام وعليه فيصبح عدد الخطباء المرخص لهم ( 416) خطيبًا بكل مستوياتهم.
13 - تم افتتاح مركز للثقافة الاسلامية بالمديرية، ويبلغ عدد الدارسين بالمرحلة الأولي (21) وعدد الدارسين بالمرحلة الثانية (28)، وقد تم تخريج عدد (28) من الدارسين بالمركز هذا العام.
14- تم افتتاح عدد (22) مسجدًا جديدًا بالمديرية.
15- تم ضم عدد (13) مسجدًا ضمًا دعويًا إلى المديرية.
16- تم عقد (3) مسابقات بالمديرية مثل القراءة الحرة وغيرها.
17- تم إيفاد عدد (3) من الأئمة بالمديرية بالبعثات الداخلية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لأداء واجب التوعية الدينية.
أما فى القطاع الإداري والبر والخيرات:-
١- تم تعيين عدد (7) أئمة وخطباء ومدرسين بالمديرية.
٢- تم منح علاوة تشجيعية لعدد (250) موظفًا.
٣- تم منح عدد (173) موظفًا قرضًا حسنًا للعاملين بالمديرية.
٤- تم استخراج عدد (40) بطاقة رعاية صحية للعاملين بالمديرية.
٥- تم منح عدد (2144) حالة مساعدات من إدارة البر والخيرات بالمديرية بمبلغ إجمالي (850) ألف جنيه.
٦- تم إحلال وتجديد عدد (4) مساجد بالجهود الذاتية، وذلك تحت إشراف الوزارة.
٧- تم عمل صيانة وترميم لعدد (6) مساجد عن طريق الوزارة.
٨– تم إحلال وتجديد عدد (4) مساجد عن طريق الوزارة.
٩- تم التعاقد على تأجير (25) ملحقًا من ملحقات المساجد بالمديرية.
١٠- تم تسليم عدد (1142) مجموعة من المطبوعات الواردة إلينا من الوزارة موزعة بين السادة الأئمة، وخطباء المكافأة المتميزين، ومنطقة الأقصر الأزهرية، ومنطقة الوعظ، ومديرية التربية والتعليم، وكلية البنات الأزهرية، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا.
١١- تم توزيع عدد (25) طن لحوم على المستحقين بمختلف أرجاء محافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحى.
١٢- تم فرش عدد (19) مسجدًا بالسجاد الجديد.
وتم فى القطاع الدعوي الاهتمام بالقطاع الديني والدعوي فهو من أولويات اهتمام الوزارة، حيث إنه هو القطاع الأهم في منظومة العمل بوزارة الأوقاف، ولقد شهد تحقيق عدة إنجازات في هذا القطاع، وذلك على النحو التالي:-
1 - تم اعتماد عدد (10) مدارس علمية علي مستوي المديرية ويقوم بالتدريس فيها عدد (50) من أكفأ الأئمة بالمديرية وخلال العام المنصرم تم عقد (450) محاضرة، وذلك حتى العشرين من شهر مارس 2020، حيث تم بعد هذا التاريخ تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.
2 - تم اعتماد عدد (40) مدرسة قرآنية ويقوم بالتدريس فيها عدد (114) محفظًا ويدرس فيها ما يقرب من (2425) طالبًا وطالبة، واعتبارًا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.
3 - تم اعتماد عدد (2) مركز لإعداد محفظي القرآن الكريم علي مستوي المحافظة، ويقوم بالتدريس فيها عدد (12) محفظًا ومدرسًا ويدرس فيها ما يقرب (224) طالبًا وطالبة بمختلف الأعمار، واعتبارًا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.
4 - تم تدريب عدد (33) إمامًا ومفتشًا علي مختلف البرامج التدريبية وذلك بمقر التدريب بالوزارة.
5 - تم عقد عدد (1) دورة تدريبية متخصصة في التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى بالمديرية تم فيها تدريب عدد (842) إمامًا و(175) إداريًا.
6 - تم اعتماد عدد (1) واعظة متطوعة بالمديرية.
7 - تم عقد عدد (36) ندوة ومحاضرة مع مختلف المديريات الموجودة بالمحافظة مثل مديرية الصحة.
9 - تم عقد عدد (50) اجتماعًا بالمديرية والإدارات التابعة للمديرية، وذلك لتنشيط العمل الدعوي ومتابعة الأعمال الدعوية والإدارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والمقرات الإدارية التابعة للمديرية.
10 - تم اعتماد عدد (9) مدارس من مدارس المساجد الجامعة الصيفية، وذلك للقيام بالتدريس فيها خلال الإجازة الصيفية وخلال فترة إجازات المدارس، ويدرس فيها ما يقرب (378) طالبًا وطالبة والعمل معلق بها حاليًا نظرًا لجائحة كورونا.
11 - تم عقد عدد (10944) قافلة دعويه بالمديرية، وعدد (27360) درسًا دينيًا، وذلك علي مستوي المحافظة واعتبارًا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.
12 - تم اعتماد عدد (19) خطيب مكافأة هذا العام وعليه فيصبح عدد الخطباء المرخص لهم ( 416) خطيبًا بكل مستوياتهم.
13 - تم افتتاح مركز للثقافة الاسلامية بالمديرية، ويبلغ عدد الدارسين بالمرحلة الأولي (21) وعدد الدارسين بالمرحلة الثانية (28)، وقد تم تخريج عدد (28) من الدارسين بالمركز هذا العام.
14- تم افتتاح عدد (22) مسجدًا جديدًا بالمديرية.
15- تم ضم عدد (13) مسجدًا ضمًا دعويًا إلى المديرية.
16- تم عقد (3) مسابقات بالمديرية مثل القراءة الحرة وغيرها.
17- تم إيفاد عدد (3) من الأئمة بالمديرية بالبعثات الداخلية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لأداء واجب التوعية الدينية.
أما فى القطاع الإداري والبر والخيرات:-
١- تم تعيين عدد (7) أئمة وخطباء ومدرسين بالمديرية.
٢- تم منح علاوة تشجيعية لعدد (250) موظفًا.
٣- تم منح عدد (173) موظفًا قرضًا حسنًا للعاملين بالمديرية.
٤- تم استخراج عدد (40) بطاقة رعاية صحية للعاملين بالمديرية.
٥- تم منح عدد (2144) حالة مساعدات من إدارة البر والخيرات بالمديرية بمبلغ إجمالي (850) ألف جنيه.
٦- تم إحلال وتجديد عدد (4) مساجد بالجهود الذاتية، وذلك تحت إشراف الوزارة.
٧- تم عمل صيانة وترميم لعدد (6) مساجد عن طريق الوزارة.
٨– تم إحلال وتجديد عدد (4) مساجد عن طريق الوزارة.
٩- تم التعاقد على تأجير (25) ملحقًا من ملحقات المساجد بالمديرية.
١٠- تم تسليم عدد (1142) مجموعة من المطبوعات الواردة إلينا من الوزارة موزعة بين السادة الأئمة، وخطباء المكافأة المتميزين، ومنطقة الأقصر الأزهرية، ومنطقة الوعظ، ومديرية التربية والتعليم، وكلية البنات الأزهرية، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا.
١١- تم توزيع عدد (25) طن لحوم على المستحقين بمختلف أرجاء محافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحى.
١٢- تم فرش عدد (19) مسجدًا بالسجاد الجديد.