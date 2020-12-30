حصاد العام لأوقاف الأقصر

أعلنت محافظة الأقصر حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر عن عام 2020، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإداري بمديرية أوقاف الأقصر، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، وبقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل الأوقاف بالأقصر.وتم فى القطاع الدعوي الاهتمام بالقطاع الديني والدعوي فهو من أولويات اهتمام الوزارة، حيث إنه هو القطاع الأهم في منظومة العمل بوزارة الأوقاف، ولقد شهد تحقيق عدة إنجازات في هذا القطاع، وذلك على النحو التالي:-1 - تم اعتماد عدد (10) مدارس علمية علي مستوي المديرية ويقوم بالتدريس فيها عدد (50) من أكفأ الأئمة بالمديرية وخلال العام المنصرم تم عقد (450) محاضرة، وذلك حتى العشرين من شهر مارس 2020، حيث تم بعد هذا التاريخ تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.2 - تم اعتماد عدد (40) مدرسة قرآنية ويقوم بالتدريس فيها عدد (114) محفظًا ويدرس فيها ما يقرب من (2425) طالبًا وطالبة، واعتبارًا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.3 - تم اعتماد عدد (2) مركز لإعداد محفظي القرآن الكريم علي مستوي المحافظة، ويقوم بالتدريس فيها عدد (12) محفظًا ومدرسًا ويدرس فيها ما يقرب (224) طالبًا وطالبة بمختلف الأعمار، واعتبارًا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.4 - تم تدريب عدد (33) إمامًا ومفتشًا علي مختلف البرامج التدريبية وذلك بمقر التدريب بالوزارة.5 - تم عقد عدد (1) دورة تدريبية متخصصة في التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى بالمديرية تم فيها تدريب عدد (842) إمامًا و(175) إداريًا.6 - تم اعتماد عدد (1) واعظة متطوعة بالمديرية.7 - تم عقد عدد (36) ندوة ومحاضرة مع مختلف المديريات الموجودة بالمحافظة مثل مديرية الصحة.9 - تم عقد عدد (50) اجتماعًا بالمديرية والإدارات التابعة للمديرية، وذلك لتنشيط العمل الدعوي ومتابعة الأعمال الدعوية والإدارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والمقرات الإدارية التابعة للمديرية.10 - تم اعتماد عدد (9) مدارس من مدارس المساجد الجامعة الصيفية، وذلك للقيام بالتدريس فيها خلال الإجازة الصيفية وخلال فترة إجازات المدارس، ويدرس فيها ما يقرب (378) طالبًا وطالبة والعمل معلق بها حاليًا نظرًا لجائحة كورونا.11 - تم عقد عدد (10944) قافلة دعويه بالمديرية، وعدد (27360) درسًا دينيًا، وذلك علي مستوي المحافظة واعتبارًا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرًا لجائحة كورونا.12 - تم اعتماد عدد (19) خطيب مكافأة هذا العام وعليه فيصبح عدد الخطباء المرخص لهم ( 416) خطيبًا بكل مستوياتهم.13 - تم افتتاح مركز للثقافة الاسلامية بالمديرية، ويبلغ عدد الدارسين بالمرحلة الأولي (21) وعدد الدارسين بالمرحلة الثانية (28)، وقد تم تخريج عدد (28) من الدارسين بالمركز هذا العام.14- تم افتتاح عدد (22) مسجدًا جديدًا بالمديرية.15- تم ضم عدد (13) مسجدًا ضمًا دعويًا إلى المديرية.16- تم عقد (3) مسابقات بالمديرية مثل القراءة الحرة وغيرها.17- تم إيفاد عدد (3) من الأئمة بالمديرية بالبعثات الداخلية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لأداء واجب التوعية الدينية.أما فى القطاع الإداري والبر والخيرات:-١- تم تعيين عدد (7) أئمة وخطباء ومدرسين بالمديرية.٢- تم منح علاوة تشجيعية لعدد (250) موظفًا.٣- تم منح عدد (173) موظفًا قرضًا حسنًا للعاملين بالمديرية.٤- تم استخراج عدد (40) بطاقة رعاية صحية للعاملين بالمديرية.٥- تم منح عدد (2144) حالة مساعدات من إدارة البر والخيرات بالمديرية بمبلغ إجمالي (850) ألف جنيه.٦- تم إحلال وتجديد عدد (4) مساجد بالجهود الذاتية، وذلك تحت إشراف الوزارة.٧- تم عمل صيانة وترميم لعدد (6) مساجد عن طريق الوزارة.٨– تم إحلال وتجديد عدد (4) مساجد عن طريق الوزارة.٩- تم التعاقد على تأجير (25) ملحقًا من ملحقات المساجد بالمديرية.١٠- تم تسليم عدد (1142) مجموعة من المطبوعات الواردة إلينا من الوزارة موزعة بين السادة الأئمة، وخطباء المكافأة المتميزين، ومنطقة الأقصر الأزهرية، ومنطقة الوعظ، ومديرية التربية والتعليم، وكلية البنات الأزهرية، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا.١١- تم توزيع عدد (25) طن لحوم على المستحقين بمختلف أرجاء محافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحى.١٢- تم فرش عدد (19) مسجدًا بالسجاد الجديد.