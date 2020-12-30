ارتفاع تحويلات الأجانب في السعودية 30% خلال نوفمبر

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الأربعاء أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة سجلت خلال شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 30% لتبلغ نحو 12.86 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.وحسب بيانات البنك المركزي السعودي، فإن تحويلات الأجانب خلال الشهر الماضي سجلت انخفاضا بنحو 300 مليون ريال، وبنسبة 2% مقارنة بشهرأكتوبر الماضي.ووفق البيانات، انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال الشهر الماضي بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 لتصل إلى 4.85 مليار ريال.