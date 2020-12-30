تنفيذ 100% من أعمال الخطة الاستثمارية.. حصاد العام لتعليم الأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أهم الأعمال التي قامت بعملها خلال العام الحالي من إنشاءات وصيانة مدارس وتزويدها بالمعدات.وجاءت على النحو الآتى: أولا: الشؤون المالية والإدارية: تم تنفيذ 100% من أعمال الخطة الاستثمارية، وتضمنت: أعمال صيانة مباني لعدد 6 مدرسة تعليم عام وفني كما تمت أعمال الصيانة البسيطة لعدد 815 مدرسة بإجمالي 6296 فصلا على مستوى مدارس المديرية، تتمثل في أعمال السباكة والنجارة والكهرباء، تزويد مدارس الثانوية العسكرية بـ20 بندقية خاصة لتدريب الطلاب من قبل مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع.ثانيًا: التطوير التكنولوجي: الانتهاء من تركيب جميع متطلبات المرحلة الثانية من البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنظام التعليم الثانوي حيث تم تركيب أكسيس بوينت وشاشات تفاعلية بجميع مدارس المرحلة الثانوية بإجمالي 414 شاشة تفاعلية، وعليه تم الانتهاء من ربط جميع المدارس الثانوي بكابلات فايبر لتشغيل خدمة الإنترنت وربط تلك المدارس بالوزارة، تجهيز وتركيب الشبكات الداخلية وتم اختبارها بجميع ادارات المديرية للربط بين الادارات والمديرية والوزارة، تدريب 735 معلم على برامج (MOS –MTA – TWT- MCE)، عقد امتحان لـ 224 ممتحن بأكاديمية مايكروسوفت (MOS-MAT-MCE)، تصعيد 25 مشروعا لمعرض الجمهورية بعدد 39 طالبا (ايسف).ثالثًا: رياض الأطفال: افتتاح عدد من المدارس والقاعات الجديدة من رياض الأطفال لأستيعاب الزيادة في أعداد المتقدمين، الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التفوق الكشفي، المشاركة في مبادرة حياة كريمة بإدارات المديرية.رابعًا: التربية الخاصة: حصول المديرية على العديد من المراكز والميداليات على مستوى الجمهورية، كالآتي: تسليم الكأس والميداليات لطلاب التربية الخاصة للحاصلين على المركز الأول لإقليم جنوب الصعيد، الحصول على 8 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية بالمركز الأوليمبي بمدينة طيبة في الدوري الإقليمي لألعاب القوى لمحافظات الصعيد، إصدار نتيجة الصف الثالث الإعدادي للصم بنسبة نجاح 100%، إصدار نتيجة التلمذة الصناعية لطلاب التعليم الفكري بنسبة نجاح 100% لطلاب التربية الفكرية، نتيجة الدبلوم الثانوي الفني للصم بنسبة نجاح 100%.خامسًا: الأنشطة والخدمات، ففي التربية المسرحية: حصلت مديرية التربية والتعليم خلال العام الدراسي 20192020 على المراكز التالية في نشاط التربية المسرحية 1-المركز الأول على مستوى الجهورية في مسابقة الألقاء الشعري (للصف الثالث الإعدادي والاول الثانوي)، 2-المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مسرحة المناهج. 3-المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء الشعرى للصف الخامس الابتدائي. 4-المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء الشعري للصف السادس الابتدائي. 5-المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أعياد الطفولة.التربية الموسيقية: حصلت مديرية التربية والتعليم خلال العام الدراسي 20192020 على المراكز التالية في نشاط التربية الموسيقية 1-الفوز بالمركز الأول في المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية ( المسابقة الشتوية ). 2-الفوز بالمركز الثالث في المرحلة الاعدادية على مستوى الجمهورية ( المسابقة الشتوية ). 3-الفوز على مستوى الجمهورية في مسابقة الوافدين. 4-الفوز على مستوى الجمهورية في مسابقة أعياد الطفولة.الصحافة المدرسية والإعلام التربوي: 1-حصد المراكز الأول والثالث والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير الحي صيف 2019. 2-حصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة المعارض الصحفية عن معرض الطفولة السنوي للعام الدراسي 20192020. 3-حصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة المعارض الصحفية بمعرض الطفولة. 4-حصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية.توجيه عام التربية الرياضية والكشفية: حصول المدرسة الرياضية على المركز الأولى على مستوى الجمهورية في الكاراتيه والمصارعة الرومانية والتايكوندو والمركز الثاني لكرة السرعة جمهوري والمركز الثالث في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية.المدرسة المنتجة: تكريم محافظة الأقصر وحصولها على درع التميز من الوزارة من ضمن أربعة محافظات على مستوى الجمهورية من المحافظات المشاركة بمعرض القاهرة والمقام بديوان عام الوزارة.البيئة والسكان والصحة: 1-تم مسح 20367 طالب وطالبة للقضاء على فيروس سي. 2-تنفيذًا لمبادرة تحيا مصر (نور وحياة) استهدفت مبادرة تحيا مصر (نور وحياة) 18348 تلميذ تلميذة، تم إجراء المسح الطبي على 17009 تلميذ تلميذة، والكشف على 9978 تلميذ تلميذة، وعدد ما تم تحويلهم إلى المستشفى للعلاج 16 تلميذًا تلميذة.