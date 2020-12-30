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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لمنع تنفيذ مخطط القطار الخفيف

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
جريدة الدستور
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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لمنع تنفيذ مخطط القطار الخفيف.

وقالت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن بدء تنفيذ هذا المشروع يندرج في إطار محاولة دولة الاحتلال استغلال الأيام المتبقية على وجود الرئيس ترمب في البيت الأبيض؛ لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات الاستعمارية التوسعية التي واجهت في فترات سابقة معارضة أمريكية ودولية واسعة.

وحملت الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال بحكومتها واذرعها المختلفة المسئولية كاملة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت أن التصعيد الحالي في عمليات التوسع الاستيطاني تحدٍ صارخ لإرادة السلام الدولية واستخفاف مباشر بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها.

وشددت على أنها تواصل العمل مع الدول والأطراف الدولية كافة وفي مقدمتها المؤسسات الدولية المختصة وبالذات مجلس الأمن واليونسكو لفضح أبعاد هذا المشروع الاستعماري التهويدي، وحشد أوسع ضغط دولي ممكن على دولة الاحتلال لوقف تغولها الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة، والمطالبة ايضا بترجمة الرفض الدولي للاحتلال إلى تدابير وإجراءات عملية كفيلة بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية عامة، وبالقدس المحتلة بشكل خاص.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أعلنت بدء تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي، الذي يهدف إلى ربط جميع المستوطنات المحيطة بالقدس من جميع الجهات ببعضها البعض، وربطها بالقدس وبالعمق الاسرائيلي ايضا عبر شبكة واسعة من الأنفاق والجسور.

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