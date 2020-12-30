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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الهدهد»: جماعات «الغلو» تنظر إلى النصوص وحدها بعيدًا عن القواعد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر: أنه «لا بُد من الرجوع إلى اللغة العربية في فهم القرآن، والنظر في السيرة النبوية، ومعرفة الظروف والحالة التي أنزلت عليها الآيات، فلا نستطيع أن نفهم سورة المسد مثلًا إلا إذا عرفت الظروف التي نزلت فيها هذه السورة، فهذه السورة نزلت في السنة الرابعة من الدعوة، فلما نادى رسول الله في الناس خرجوا جميعًا».

وأضاف «الهدهد»، في تصريحات له اليوم الأربعاء: «فنزلت السورة دفاعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن وعيد أبي لهب هو أشد الوعيد، لأنه أثَّر على الضعفاء من المؤمنين، ومن الذين يريدون الدخول في الإسلام، فكما توعد أبولهب النبي مرة توعده الله مرتين ثم توعد امرأته، وهذا أشد ما يكون على العرب، فهذا هو سياق المقام، وهذه من قواعد النظر في النصوص الشرعية».

وأوضح أن «جماعات الغلو تنظر إلى النصوص وحدها، بمعزل عن هذه القواعد، وأن المهم هو فهم الدليل وليس هو أن تأتي بالدليل».

تأتي الدورة انطلاقًا من دور الأزهر الشريف والمنظمة في تقديم برامج تدريبية متطورة، وتهدف لتخريج أئمة ودعاة مؤهلين؛ وفقًا للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي؛ ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف، ونشر منهج الإسلام الوسطي في بلادهم.

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