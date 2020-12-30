«قوى عاملة القاهرة» تلقت 834 شكوى عمالية نوفمبر الماضي

قال محمد طه، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، إن المديرية تلقت 834 شكاوى منها 176 شكوى تم تسويتها وديًا، وتم إحالة 215 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 87 شكوى وإحالة 27 شكوى لجهات أخرى طبقًا للاختصاص، وتبقى 329 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.ونوه مدير المديرية، إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 110 تراخيص جديدة لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ220 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية والمعاملة بالمثل وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 2748 شهادة قياس مستوى مهارة، و2751 رخصة مزاولة مهنة.أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 525 منشآت دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 733 محضرًا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 231 شكوى، وتم تسوية 206 شكوى منها وديًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 116 منشأة، وإعادة التفتيش على 281 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية و3 محاضر تراخيص، كما تم بحث 5 شكاوي، وعقد 3 ندوات توعية.