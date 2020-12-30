توجيه رئاسى لعلاج سيدة المنوفية.. 6 أسباب وراء السمنة المفرطة

2-قلة النوم



3-الإصابة بالأمراض



4-تناول بعض الأدوية



5-عوامل وراثية ونفسية



6-قلة النشاط البدني



وجه الرئيس السیسى، بعلاج شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، التى تعانى من السمنة المفرطة لحد أن وزنها أكثر من 350 كيلو، مصابة بما يعرف بداء "الفيل"، ما أثر سلبا على حركتها.ووفقًا لموقع health نوضح أسباب السمنة المفرطة.1-الإفراط في تناول الطعامإفراط الشخص في تناول الطعام سببا للسمنة المفرطة، مقابل عدم حرق ذلك في الحركة أو بذل النشاط البدني، فيخزن الجسم الدهون الزائدة مما يؤدي لتراكمها ومن ثم زيادة الوزن والوصول للسمنة المفرطة.عدم ضبط النوم يؤثر بالسلب على الشخص، يؤثر على هرمونات الشهية، يزيد من هرمون الجريلين الذي يزيد الشهية.هناك عدد من الأمراض تزيد خطر الإصابة بالسمنة المفرطة، مثل متلازمة برادر ويلي، كسل الغدة الدرقية، تكيس المبايض، مقاومة الانسولين والروماتيزم.هناك بعض الأدوية تزيد خطر السمنة المفرطة يأتي أبرزها مضادات الاكتئاب، أدوية الفصام، أدوية خافضة لنسبة السكر في الدم، حبوب الكرتيزون.قد يزيد خطر الإصابة بالسمنة المفرطة بسبب العوامل الوراثية، نقص هرمون الليبتين المسؤل عن إرسال اشارات للدماغ بتثبيط الشهية وتقليل الطعام، كما أن العوامل النفسية والمشاعر والعواطف تؤثر بالسلب على زيادة خطر ففي حالات الحزن والعصبية يزيد من ميل الانسان لتناول الطعام.عدم ممارسة الرياضة، اتباع روتين خال من الحركة يقلل من معدل حق الدهون، مما يؤثر بالسلب على نظام عمل الهرمونات، واوضحت دراسات أن النشاط البدني يحافظ على معدل هرمون الانسولين في الجسم.