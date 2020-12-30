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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بعد فضحه.. «الهاكرز» يطالب أردوغان باختيار بنك مناسب لملياراته

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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نشر فريق القراصنة "هاكرز أنونيموس" اليوناني، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باختيار البنك المناسب حال تواجد معهم أكثر من 350 مليار دولار من غسيل الأموال، معلنين عن أسماء البنوك التي يستخدمها الرئيس التركي.

وكان فريق القراصنة انونيموس اليوناني، قد فضح امتلاك الرئيس التركي أرصدة في بنوك تقدر بنحو 350 مليار دولار، مزيحا الستار عن مليارات أردوغان وابنه بلال وصهره بيرات البيراق، عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت التغريدة أسماء البنوك الأجنبية التي أودع فيها أردوغان وعائلته الأموال، كما طالبوه بالإفصاح عن المليارات المتواجدة في بنوك: «إتش إس بي سي»، و«وقف»، ودوتش» و«كريدت سويسه»، وكذلك بنوك «زراعة بنك» و«بي كي تي الألباني» و«بنك السودان المركزي» و«دي بي اس» و«هبسي».

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