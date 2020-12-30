6551 شابًا بمنشآت القطاع الخاص في القاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة6551 شابًا، من بينهم 50 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 20840 شابًا، وتوفير 20 فرصة عمل، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.وأشار الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة، منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 43 منحة مولود، بإجمالي 87 ألف جنيه، و18 منحة زواج بمبلغ 54 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و11 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 22 ألف جنيه، فضلًا عن عمل 6 عمليات جراحية بمبلغ 27 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 200 ألف جنيه لـ79 حالة.