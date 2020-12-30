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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

معلمو الغربية يناشدون وزير التعليم تنفيذ قراره الخاص بالترقيات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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قدم معلمو محافظة الغربية مناشدة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقالوا بالرغم من إعتماد وزير التربية والتعليم القرار 247 بتاريخ 14122020 الخاص بترقي المعلمين الذين استوفوا متطلبات الترقي وذلك اعتبارا من 112020 وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ومن المفترض أن ينفذ ذلك فى المحافظات، وكل محافظ يصدر قراره تصديقا لقرار الوزير والمتضمن أن يصرف بدل الاعتماد المقرر وعلاوة الترقي من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ، والمفترض أن يتم التنفيذ والصرف لجميع معلمى الجمهورية فى يناير 2021 تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم.

وأضاف المعلمون في مناشدتهم، إلا أنه لم يتبق سوى يوم وينتهي شهر 12 ولم يصدر بعض المحافظين قرار الترقية، وعلى سبيل المثال محافظة الغربية فى الوقت الذى أصدر فيه بعض المحافظين اعتمادهم لقرار الترقي.

واستكملوا المعلمون نطالب السادة المسؤولين المختصين بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم، ونطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إصدار لائحته للتنفيذ وتوحيد جميع المعلمين بحقهم في الترقي،
ونتساءل أين مديرو المديريات من قرار وزير التربية والتعليم رقم 247 بتاريخ 14122020 ؟ وأين المكلفين من رؤساء اللجان والنقابات الفرعي للمعلمين بالغربية من هذا الأمر.

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