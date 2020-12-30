غلق وتشميع 14 «سنتر دروس» و8 مقاهى ومحلات مخالفة بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارة التعليمية بكل مركز لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحلات التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة.وخلال الحملة تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.وأسفرت عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية ببدر، ورفع 312 حالة إشغال وغلق مقهي لتقديمه شيشة بدمنهور، ورفع 98 حالة إشغال وتشميع 11 مركزًا تعليميًا بمركز ومدينة كفر الدوار.كما تم تحرير 7 محاضر ضد مقاهي ومحلات تجارية مخالفة بإيتاي البارود، وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.