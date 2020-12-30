ضبط سيارة محملة بـ 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم ببني سويف

شًدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على أهمية استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال العامة والأنشطة التجارية والصيدليات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وغيرها من محلات السلع الغذائية والاستهلاك، وذلك لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة وعدم التلاعب بأسعار السلع، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية.وواصلت محافظة بني سويف بالتعاون مع الجهات والأجهزة الرقابية المعنية تكثيف حملاتها على الأسواق والمحلات والمخابز والصيدليات، بهدف ضبط كافة الأسواق وتوفير كل أنواع السلع لجمهور المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، في إطار تنفيذ توجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.حيث قامت مديرية التموين تحت إشراف المهندس وصفى عبدالله، وبالاشتراك مع مباحث التموين والتنسيق مع إدارة التموين بالفشن، بحملة بقيادة أحمد دياب وكيل المديرية، وأشرف القاسي مدير إدارة الفشن، والتى أسفرت عن ضبط سيارة محملة بــ 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء، حيث تم مطادرة السيارة "و هـ ج 9217" والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.