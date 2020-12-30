روسيا تحظر دخول البريطانيين بسبب «كورونا المتحور»

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، عن حظر دخول المزيد من البريطانيين إلى أراضيها بسبب عدوى فيروس كورونا المتحور، وفقًا لـ"العربية عاجل".ووافق رئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون​، على فرض قيود من المستوى الرابع لمكافحة ​انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا​ في أنحاء من بريطانيا، وسط تزايد حالة القلق لدى ​الحكومة،​ من سرعة انتشار هذه السلالة.وذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن البلاد تستعد لفرض قيود جديدة أكثر صرامة على السكان والمواطنين، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص سيخضعون لأوامر البقاء في المنزل اليوم بعد تسجيل رقم قياسي، بلغ أكثر من 53 ألف إصابة بالفيروس التاجي أمس.