حبس السائق المتهم بدهس طفلتين في الساحل

قررت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس السائق المتهم بدهس طفلتين أثناء عبورهما الطريق، ووفاة واحدة وإصابة الأخرى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت النيابة صرحت بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحادث دهس بدائرة القسم، أثناء عبورها الطريق، واستعلمت عن الحالة الصحية لطفلة أخرى أصيبت في نفس الحادثة تمهيدًا للاستماع لأقوالها.تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة في الساحل بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور بالعاصمة إلى مكان الواقعة.وبالفحص تبين أنه أثناء مرور طفلتين للطريق صدمتهما سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع واحدة وإصابة الأخرى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتمكن رجال مرور القاهرة من ضبط قائد السيارة، واقتيادة إلى قسم شرطة الساحل، وتحرر المحضر رقم 16766 بالواقعة.