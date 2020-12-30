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مصر

«التخطيط»: الدولة حريصة على تطوير مشروعات خدمة المواطن وأهمها الصحة والتعليم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الوزارية لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة، حرص الوزارة على متابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات، في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة، مضيفة أن الدولة حريصة على استكمال ومتابعة تنفيذ وتطوير وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المرتبطة بخدمة المواطن وعلى رأسها مشروعات الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال قيام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة إسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، بزيارات ميدانية لمستشفيات التكامل، وذلك بزيارة مستشفى بهرمس ووردان التكاملي بمحافظة الجيزة، بمشاركة ممثلي المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة.

وأوضحت السعيد، أن الهدف من مستشفيات التكامل وقت إنشاءها تمثل في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرة إلى أن الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2023-2021) تتضمن عددًا من المحاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والثقافي والإعلامي والتعليمي، ومحوري التحول الرقمي والتدخل التشريعي، وتتضمن الخطة كذلك مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل على تنفيذ المشروع.

ومن جهته، أوضح إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، أن الزيارة الحالية جاءت كبداية لسلسلة من الزيارات سيقوم بها وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمستشفيات التكامل بالمحافظات، لافتًا إلى أن الهدف من تلك الزيارة يتمثل في الوقوف على المعوقات التي تواجه العمل بالمستشفيات، وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل واستغلال تلك المستشفيات بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة والأسرة وتحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات.

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