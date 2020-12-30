التصديق على مشروع قانون يسمح للحوامل بـ«الإجهاض» في الأرجنتين

منح الكونجرس الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، الموافقة النهائية على مشروع قانون يسمح بالإجهاض في البلاد، في أول 14 أسبوعًا من الحمل.وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، أصبحت الأرجنتين بهذه الموافقة، أول دولة رئيسية في أمريكا اللاتينية تشرع الإجهاض.وصوت مجلس الشيوخ الأرجنتيني على مشروع القانون على النحو التالي: «أغلبية 38 لصالحه، مقابل 29 ضده، وامتناع واحد عن التصويت على مشروع القانون هذا الذي يسمح بعمليات الاجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل».وجاء التصويت عقب مناظرة مطولة في الكونجرس الأرجنتيني، مساء أمس الثلاثاء.ويعد الإجهاض في الأرجنتين قانونيًا فقط في حالات الاغتصاب أو التهديد المميت لحياة المرأة، في حين يتيح مشروع القانون الجديد الإجهاض في جميع الحالات، على أن لا يتجاوز الحمل 14 أسبوعًا.