الاتحاد الأوروبي يوقع رسميًا اتفاقية للتجارة مع بريطانيا لما بعد بريكست

وقع الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، اتفاقية تجارية تنظم العلاقات مع بريطانيا بعد "بريكست".وبحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس، فقد وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، لاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست، والذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس عند الساعة 23،00 بتوقيت جرينتش.ووقع المسئولان وخلفهما أعلام أوروبية نص الاتفاق أمام الكاميرات والمصورين، وستنقل هذه الوثائق جوا بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ليوقع عليها رئيس الحكومة بوريس جونسن بالأحرف الأولى.