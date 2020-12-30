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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقرير أممى يكشف تاثير الاحتباس الحراري بقطاع الطيران بعام COVID-19

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
تغير المناخ
تغير المناخ
فاتن غلاب
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كشف أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أن الانتعاش الأخضر من وباء COVID-19 يمكن أن يخفض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتوقعة لعام 2030 بنسبة تصل إلى 25% ويقرب العالم من تحقيق هدف 2 درجة مئوية لاتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

وقال التقرير إن 2020 في طريقه ليكون أحد أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق، بينما تستمر حرائق الغابات والعواصف والجفاف في إحداث الفوضى، موضحا فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يمكن أن يأخذ شريحة ضخمة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويساعد على إبطاء تغير المناخ، ولذا يحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحكومات على دعم التعافي الأخضر في المرحلة التالية من التدخلات المالية لـ COVID-19 ورفع طموحاتها المناخية بشكل كبير في عام 2021.

واوضح التقرير ان إمكانات قطاعي الشحن والطيران في مراعاة سلوك الاستهلاك. فهذان القطاعان يمثلان 5% من الانبعاثات العالمية يحتاجان إلى مزيد من الاهتمام، ويمكن أن تؤدي التحسينات في التكنولوجيا والعمليات إلى زيادة كفاءة الوقود ولكن الزيادات المتوقعة في الطلب تعني أن هذا لن يؤدي إلى إزالة الكربون وتخفيضات مطلقة في ثاني أكسيد الكربون. ويخلص التقرير إلى أن كلا القطاعين يحتاجان إلى الجمع بين كفاءة الطاقة والانتقال السريع بعيدا عن الوقود الأحفوري.

يخلص التقرير إلى أن العمل المناخي الأقوى يجب أن يشمل التغييرات في سلوك الاستهلاك من قبل القطاع الخاص والأفراد، حيث يرتبط حوالي ثلثي الانبعاثات العالمية بالاستخدامات الخاصة للأفراد والأسر عند استخدام المحاسبة القائمة على الاستهلاك.

يتحمل الأثرياء المسؤولية الأكبر عن الانبعاثات، حيث تمثل الانبعاثات المتولدة من نسبة 1% من سكان العالم الأغنياء أكثر من ضعف الانبعاثات المجمعة لنسبة 50% من الفقراء!، وأن تلك النسبة (الـ 1%) تحتم عليها تقليل الانبعاثات التي تسببها بمقدار 30 مرة عن الوضع الحالي لكي تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

وتشمل الإجراءات الممكنة لدعم وتمكين استهلاك أقل للكربون أيضا استبدال الرحلات القصيرة المحلية بالسكك الحديدية والحوافز والبنية التحتية لتمكين ركوب الدراجات وتقاسم السيارات، وتحسين كفاءة الطاقة في الإسكان، والسياسات المتعلقة بالحد من هدر الطعام

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