«البيطريين» تعلن القوائم النهائية للمرشحين في انتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2020/2021، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كلا من: الدكتور أيمن حلمى، الدكتور الحسينى، الدكتور محمد مبروك، الدكتور أحمد البندارى، الكشوف النهائية لأسماء الأطباء البيطريين المرشحين بانتخابات النقابتين الفرعيتين.وأوضحت الكشوف النهائية ترشح 10 أطباء بيطريين على مقعد رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، و12 على مقعد عضوية النقابة الفرعية بالقاهرة فوق 15 عاما، و6 أطباء بيطريين مرشحين لعضوية النقابة الفرعية بالقاهرة تحت سن 15 عاما.أما فى النقابة الفرعية للأطباء البيطريين فى الجيزة، فقد أشارت الكشوف النهائية إلى ترشح طبيبين بيطريين على مقعد رئيس النقابة الفرعية، و6 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية فوق سن 15 عاما، و4 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية تحت سن 15 عاما.