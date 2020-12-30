واشنطن تحصن «المنطقة الخضراء» بـ30 مدرعة للجيش العراقى
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
هبه محمدطباعة
أعلنت سفارة واشنطن في بغداد، اليوم الأربعاء، عن تقديم 30 مدرعة للجيش العراقى لتأمين المنطقة الخضراء.
وأضافت سفارة واشنطن لدي العراق، أن أمريكا ستقدم الدعم للجيش العراقي لتأمين مركز بغداد، وفقًا لفضائية " العربية عاجل ".
وأكدت سفارة واشنطن، أن أمريكا ملتزمة بمساعدة الجيش العراقى فى الحفاظ على الأمن.
وأضافت سفارة واشنطن لدي العراق، أن أمريكا ستقدم الدعم للجيش العراقي لتأمين مركز بغداد، وفقًا لفضائية " العربية عاجل ".
وأكدت سفارة واشنطن، أن أمريكا ملتزمة بمساعدة الجيش العراقى فى الحفاظ على الأمن.