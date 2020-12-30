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مصر

تدريب 18.6 ألف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن جهود تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذه البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تكليفات مستمرة من رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الملف، ليكون لدينا جهاز حكومى على أعلى قدر من الكفاءة، مشيدا بتنوع البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من تدريب 18 ألفا و694 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.

وقال الدكتور صالح الشيخ: يواصل الجهاز أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، تنفذ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تدريب 13 ألفا و428 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، حيث انتهى الجهاز من تدريب 5 آلاف و224 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية، حيث ينفذ حاليا تدريب الإدارة المالية للموظفين العاملين في الشئون المالية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وتم تدريب 42 موظفا.

وأضاف: تشمل الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

كما تضم الخطة التنفيذية تدريب الموظفين المرشحين على حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التي قامت بها وزارة التخطيط، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون المتدرب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

وتشمل الخطة التدريبية أيضا حزمة البرامج التخصصية حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل استكمال تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامج التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

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