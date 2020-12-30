قفزت من سيارة.. استدعاء ضابط التحريات في مصرع فتاة بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، استدعاء ضابط التحريات فى واقعة مصرع فتاة بطريق العين السخنة، عقب نشوب مشادة كلامية مع شاب كان يقود السيارة بسبب اكتشافه علاقتها بصديقه.كانت شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي بمصرع فتاة دهستها سيارة نقل، عقب سقوطها من سيارة ملاكي كانت تسير بطريق العين السخنة فى القاهرة الجديدة، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الفتاة كانت تستقل سيارة بصحبة صديقها، ونشبت بينهما مشاجرة قامت على إثرها بفتح باب السيارة والقفز منها، ما أدى إلى سقوطها ودهستها سيارة نقل كانت تسير على الطريق.وبسؤال صديق الفتاة، قال إنه ارتبط عاطفيا بصديقته، واتفقا على الزواج، وتعرف عليها عن طريق زميله، مشيرا إلى أن صديقه عندما علم ارتباطه بالفتاة أخبره بأنه كان على علاقة عاطفية معها قبله، وعندما واجهها بالأمر أثناء سيرهما بالسيارة حدثت مشادة بينهما، وفوجئ بقيام صديقته بالقفز من السيارة، فدهستها سيارة نقل ما أدى لمصرعها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.