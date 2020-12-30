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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يحرم بايدن من مزايا رؤساء أمريكا السابقين في يوم التنصيب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن اللجنة التي تُخطط لحفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، ألغت مأدبة الغداء التقليدية مع أعضاء الكونجرس، والتي اعتيد أن تعقد بعد أداء القسم، وذلك بعد أن كانت تنوي عقدها ببروتوكولات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت «بلومبرج»، أن إلغاء المشرعين مأدبة الغداء التقليدية التي تقام في يوم تنصيب الرئيس الجديد؛ جاء بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن بايدن سيحظى بترحيب منخفض للغاية في واشنطن، حيث تستمر الإصابات بالوباء في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت: أن بايدن سيحرم من المسيرات والحشود الهائلة التي استمتع بها الرؤساء السابقون، بعد أن طلبت لجنته الافتتاحية من مؤيديه عدم زيارة واشنطن، حتى يتجنب بايدن الجلوس في الازدحاد عقب أدائه اليمين الدستورية، مع التركيز على إجراءات السلامة؛ نظرًا للعدد المتزايد من حالات الإصابة بالوباء في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت الوكالة عن بايج والتز، المتحدثة باسم لجنة الكونجرس، قوله «تظل صحة وسلامة جميع الضيوف في الاحتفالات أولوية قصوى طوال عملية التخطيط»، مضيفة إنه «في ضوء الوباء المستمر، اتخذت اللجنة بالتشاور مع اللجنة الافتتاحية الرئاسية، قرارًا بعدم المضي قدمًا في استضافة مأدبة الغداء الافتتاحية التقليدية».

وكانت اللجنة الافتتاحية أكدت في بيان صحفي، أن الرئيس المنتخب بايدن ونائب الرئيس المنتخب هاريس سيؤديان اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول الأمريكي، خلال حفل تاريخي يتضمن بروتوكولات قوية للصحة والسلامة.

يذكر أن مأدبة الغداء هو تقليد قديم في الولايات المتحدة الامريكية يعود تاريخه إلى عام 1897 واعتيد قيامها عقب أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية، حيث يتلقي هو المشرعين الغذاء على مأدبة كبيرة.

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