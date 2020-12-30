رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستمع لأقوال طالبة خطفها عاطل وزوجته في التجمع

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
اختطاف فتاة
اختطاف فتاة
داليا عبد الباسط
طباعة
تستمع نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال طالبة خطفها عاطل وزوجته في منطقة التجمع بمحافظة القاهرة مقابل فدية.

وكان المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، قد تلقى بلاغًا من موظف بغياب ابنته عقب خروجها من مسكنهما وتوجهها للمدرسة محل دراستها، وبالاتصال بها هاتفيًا تجاوبت معه سيدة مجهولة وأخبرته باختطاف ابنته وساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية وزوجته مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام، وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد حلمي وأحمد شحاتة ضباط مباحث القسم من ضبطهما بمسكنهما.

وعُثر على المجنى عليها مقيدة داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما، وبمواجهتهما أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، أقر الأول بسابقة قيامه اقتراض مبلغ مالى من المجنى عليها وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضورها لمسكنه.

ومطالبته برد المبلغ المالي، فاختمرت فى ذهنه فكرة احتجازها بالاشتراك مع زوجته وتكبيلها على النحو المُشار إليه، ومساومة والدها على دفع المبلغ المالى المنوه عنه نظير إطلاق سراحها، وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما باختطافها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

«الصحة»: تسجيل 1333 إصابة جديدة بكورونا.. و54 حالة وفاة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

الصور

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير في دمياط

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة بنظام المنازل

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

ماذا تفعل عند شراء كميات كبيرة من الخضروات؟

اليابان تستعد لعاصفة ثلجية ضخمة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس