النيابة تستمع لأقوال طالبة خطفها عاطل وزوجته في التجمع

تستمع نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال طالبة خطفها عاطل وزوجته في منطقة التجمع بمحافظة القاهرة مقابل فدية.وكان المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، قد تلقى بلاغًا من موظف بغياب ابنته عقب خروجها من مسكنهما وتوجهها للمدرسة محل دراستها، وبالاتصال بها هاتفيًا تجاوبت معه سيدة مجهولة وأخبرته باختطاف ابنته وساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية وزوجته مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام، وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد حلمي وأحمد شحاتة ضباط مباحث القسم من ضبطهما بمسكنهما.وعُثر على المجنى عليها مقيدة داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما، وبمواجهتهما أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، أقر الأول بسابقة قيامه اقتراض مبلغ مالى من المجنى عليها وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضورها لمسكنه.ومطالبته برد المبلغ المالي، فاختمرت فى ذهنه فكرة احتجازها بالاشتراك مع زوجته وتكبيلها على النحو المُشار إليه، ومساومة والدها على دفع المبلغ المالى المنوه عنه نظير إطلاق سراحها، وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما باختطافها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.